Учебные центры «Точка роста» появятся во всех сельских школах Подольска к 2024 году

Работу законов физики не только в теории, но и на практике объяснят школьникам Дубровицкой школы имени Героя России Монетова. В рамках проекта «Точка роста» в учебном заведении появилась специальная цифровая лаборатория.

Раньше эксперименты на уроках проводили при помощи самого простого оборудования. Новая техника позволяет понимать и изучать предметы намного глубже.

Как пояснила директор школы Надежда Бухвостова, для учеников профильных классов это очень важно.

«Оборудование центра позволяет нам реализовывать предметы на профильном уровне. Поэтому у нас есть профильные классы естественно-научной направленности», — отметила она.

Проводить практические опыты можно не только на уроках физики, но и на уроках химии и биологии. Компьютеры и связанные с ними приборы показывают, как теория работает на практике. Для школьников это дополнительная помощь, чтобы углубиться в предмет и определиться с будущей профессией.

«Точки роста» стали появляться в 2019 году благодаря президентскому проекту «Образование». В Подольске таких центров пока два. Но к 2024-му обучаться с помощью передовых технологий смогут дети из всех сельских школ округа.

«В 2023 году планируют создание точек в Быковской школе, в Сынковской школе. И в 24-й — это школа МИСИ, Федюковская школа. Такие замечательные проекты будут созданы во всех сельских школах», — заявила заместитель председателя комитета по образованию администрации городского округа Подольск Галина Киселева.

Основная задача проекта — создать для учеников сельских школ равные условия с городскими сверстниками, чтобы они могли достойно подготовиться к выпускным экзаменам и поступить в престижный вуз.