Подмосковье 04 сентября 2023, 10:35 Учебные кластеры по сельскому хозяйству и радиоэлектронике открыли в Коломне и Раменском

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Центры подготовки квалифицированных кадров для действующих предприятий Подмосковья открылись в колледжах Коломны и Раменского. Студенты смогут получить профессии в сферах радиоэлектронной промышленности и сельского хозяйства.

Образовательные кластеры открылись в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Его суть — подготовка кадров по наиболее востребованным профессиям и специальностям, в соответствии с запросами предприятий реального сектора экономики.

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«Благодаря реализации проекта „Профессионалитет“ мы стараемся устранить кадровый дефицит по различным профессиям. Этот вопрос сегодня находится на особом контроле президента России», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Прежде в Подмосковье работали два образовательных кластера — в Реутове по специальности «Машиностроение» и Сергиевом Посаде по «Металлургии». Теперь открылись еще два. В Раменском это «Радиоэлектронная промышленность», а в Коломне — «Сельское хозяйство». Обучаться в новых центрах смогут около 700 студентов.

До конца года в Подмосковье планируется открыть кластеры «Профессионалитета» на базе Дмитровского техникума («Правоохранительная сфера и управление»), Истринского профессионального колледжа («Педагогика») и Красногорского колледжа («Туризм и сфера услуг»). Еще шесть центров появятся в 2024 году.

«На развитие кластеров в этом году в Подмосковье направлено около 98 миллионов рублей и столько же направят в следующем. Кроме того, необходимо создавать систему поощрений, грантов для наставников и их воспитанников, вводить меры поддержки для предпринимателей, внедряющих наставничество», — подчеркнул Брынцалов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил школьников с 1 Сентября. Он пожелал им сил, терпения и удачи в этом году, побед в учебе, творчестве и спорте.

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