Подмосковье 08 февраля 2023, 15:39 Учебную тренировку на случай пожара провели в торговом центре «Карат» в Реутове

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Больше 100 человек эвакуировали из торгового центра «Карат» в Реутове во время учебной тренировки спасателей. По легенде, на третьем этаже здания начался условный пожар.

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На место оперативно прибыли специалисты МЧС, медики и полиция. Здание торгового центра оцепили, покупателей и персонал эвакуировали на безопасное расстояние.

По легенде, причиной возгорания стала неисправность проводки. В тушении условного огня участвовали два пожарных расчета и 12 человек личного состава.

«Отработали хорошо. На объект приехали за несколько минут, быстро нашли источник огня и потушили условный пожар», — говорит начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России по округу Реутов Алексей Шамаев.

Через неделю в городе планируют «поджечь» еще один торговый центр и посмотреть, как персонал справится с выдуманным ЧП.