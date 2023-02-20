Подмосковье 20 февраля 2023, 19:05 Учебную лабораторию для сварки оптоволокна открыли в техникуме в Балашихе

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Новую учебную лабораторию открыли в гидрометеорологическом техникуме в Балашихе. Там студенты отрабатывают навыки сварки оптического волокна. Раньше такой возможности для практики у ребят не было.

Оптоволокно тоньше человеческого волоса, работать с ним сложно, поэтому лаборатория укомплектована по полной.

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«С одной стороны, мы приводили в порядок помещение и ремонтировали саму учебную лабораторию, брендировали ее согласно канонам. А с другой стороны, закупали оборудование, с помощью которого ребята могут заниматься сваркой оптоволокна, а также учиться прокладывать линии связи», - рассказала директор ГБПОУ МО «Гидрометеорологический техникум» Ирина Никитина.

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В начале работы ребята сваривают оптоволоконные линии. Благодаря современному оборудованию такое соединение можно сделать за две минуты. Раньше это занимало до часа времени.

Следующий этап – проверка качества сварки на приборе под названием рефлектометр. Он позволяет полностью отслеживать качество сигнала на протяжении всей линии.

Есть в лаборатории и тестовые стенды, точно такие же как установлены в домах. На них ребята и тренируют навыки подключения.

«Оптоволокно используется достаточно давно, еще где-то с 70-х годов прошлого века. Просто это было очень дорого и элитарно. Но все трансатлантические линии они достаточно давно уже переведены на оптику», - рассказал преподаватель специальных дисциплин ГБПОУ МО «Гидрометеорологический техникум» Дмитрий Барышников.

Сегодня специальность инфокоммуникационные сети и системы связи входит в топ-50 самых востребованных профессий в России.

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