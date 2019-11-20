Учебную эвакуацию провели в Химках

В Химках провели учебную эвакуацию из объектов с массовым скоплением людей. Пожарные развернули спасательную операцию.

Масштабная тренировочная эвакуация прошла на территории Химок. Пожарные развернули настоящую спасательную операцию на трех локациях: на территории крупного торгового центра, в здании дворца культуры и в социальном центре для детей.

Перед пожарными стояла задача не просто быстро вывести людей из здания, но и отработать все действия, которые возможны при реальном ЧП.

Так, через здание торгового центра они протянули пожарные рукава и имитировали тушение огня. На этой точке все действия персонала торгового центра оценили на «отлично», эвакуация прошла точно по нормативам.

Отдельный плюс — в здании работает экстренное оповещение, а также есть огнетушители.

В химкинском доме культуры «Родина» и социально-реабилитационном центре для детей-сирот эвакуация также прошла в штатном режиме — пожарная сигнализация и огнетушители тоже полностью исправны.