Учебно-тренировочный центр по развитию автотуризма создадут в Коломне

Учебно-тренировочный центр по развитию автомототуризма и караванинга появится в Коломне. Такое решение приняли на форуме «Автотуризм как инструмент объединения и развития территорий». Мероприятие прошло в городе в пятницу, 4 февраля.

Программы нового центра нацелят на владельцев и сотрудников кемпингов, а также на региональных чиновников. Центр откроется на территории арт-квартала «Патефонка» в Коломне. Помогать реализовать все его задачи будет «Национальный союз профессионалов индустрии кемпингов и автотуризма».

На форуме решались и другие вопросы в этой сфере. Например, в планах — организовывать и регулярно проводить встречи для развития некоторых сегментов. В том числе, производства техники для автотуризма, создание фестивалей для всех, кто связал с ним свой образ жизни.

Эксперты договорились и продолжить работу, чтобы продвигать понятие автотуризма в России. Городской округ Коломна и остальное Подмосковье должны стать примером для других регионов. Практики, которые удастся наработать в Московской области, будут распространять по всей стране. Помогать в этом будет Федеральное агентство по туризму.