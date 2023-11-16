Подмосковье 16 ноября 2023, 21:34 Учебно-производственный комплекс для студентов создадут в Королеве Телеканал «360»

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Новый учебно-производственный комплекс в Техникуме технологий и дизайна Технологического университета имени Леонова появится в Королеве. На днях здесь запустили первое новое оборудование — раскройный стан или планшетно-режущий плоттер. В комплекте с современным программным обеспечением на нем гораздо удобнее и легче работать.

«Станок новый, современный, позволяет вырезать не только ткань непосредственно для швейного производства, но имеет сменные насадки и можно вырезать различного типа продукцию: рекламную, например, из пластика, ПВХ, из пенокартона», — сообщил инженер университета Алексей Кремлев.

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Новый станок даст студентам возможность выпускать и реализовывать продукции из разных материалов.

«Мы планируем под заказ юридических и физических лиц обеспечивать рынок городского округа Королёв своими изделиями и товаром», — заявила и. о. ректора университета Наталья Фролова.

В планах техникума — разрабатывать перспективные инвестиционные проекты совместно со специалистами крупных предприятий Королева.

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