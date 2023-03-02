Подмосковье 02 марта 2023, 18:40 Учебно-методический семинар пройдет для учителей математики и физики Подмосковья

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Региональный учебно-методический семинар «Эффективная педагогическая практика в Королевском лицее научно-инженерного профиля в обучении и подготовке обучающихся к ЕГЭ по математике и физике» для учителей математики и физики пройдет 5 марта в онлайн-формате. Об этом сообщили в министерстве образования Подмосковья.

Мероприятие будет направлено на оказание методической помощи учителям профильных предметов при подготовке школьников к государственной итоговой аттестации по математике и физике.

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«Вебинар состоится с 15:00-17:00. В нем смогут принять участие учителя и преподаватели математики и физики Московской области, директора образовательных организаций, заместители директоров по УВР, а также методисты муниципальных служб», — отметили в ведомстве.

Присоединиться к вебинару можно по ссылке.

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