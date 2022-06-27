Участок земли в Подольске площадью 4 гектара передадут инвесторам

В Подольске участок земли, общая площадь которого составляет больше четырех гектаров, собираются передать под инвестиционный проект. Участок обнаружили в ходе специальной проверки в рамках рабочего выезда специалистов Минимущества.

«Выявление неиспользуемых территорий, объектов капитального строительства в Подмосковье и вовлечение их в хозяйственный оборот — вопрос, который мы включаем в повестку каждого рабочего выезда по городским округам. К примеру, в Подольске выявлена территория площадью более четырех гектаров, которая не используется, и, проведя определенные процедуры, ее можно в будущем передать под инвестиционный проект», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.

Перед тем как участок будет вовлечен в хозяйственный оборот, нужно будет передать землю из федеральной в региональную и муниципальную собственность. Сразу после того, как такой шаг будет выполнен, можно начинать искать инвесторов. Территория достаточно большая и привлекательная. На текущий момент там располагается платная стоянка, и это проводится с явным нарушением.

По словам министра имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой, прежде чем вовлечь данный участок в хозоборот, необходимо осуществить передачу федеральных земель в региональную и муниципальную собственность. После чего можно будет привлекать инвесторов.

Еще один важный момент — ввести эту землю в налоговый оборот. Постройки можно зарегистрировать по дачной амнистии, а также нужно доначислить налоговые проценты за нецелевое использование участка.

В ходе выезда осмотрели еще одну территорию — это коттеджный поселок Булатово. Собственника предупредили, что его действия не подходят под пониженный земельный налог, поэтому ему придется платить по процентной ставке 1,5%.