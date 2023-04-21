Подмосковье 21 апреля 2023, 15:51 Участок Волоколамского шоссе в Истре отремонтируют летом по просьбам жителей

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Участок Волоколамского шоссе протяженностью более четырех с половиной километров отремонтируют в Истре этим летом. Дорожное полотно обновят между деревнями Мансурово и Раково по просьбам жителей.

Глава городского округа Истра Татьяна Витушева осмотрела участок региональной дороги во время рабочего выезда.

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Там регулярно проводится ямочный ремонт, но из-за высокой интенсивности движения отрезок шоссе не в полной мере соответствует требованиям безопасности. Износ дорожного полотна повышают большегрузы, следующие по этому маршруту к карьеру по добыче песка и щебня.

«В этом году в рамках второй волны ремонта дорог „Мосавтодор“ будет делать данную трассу. На сегодняшний день объективности ради хочу сказать, что на этой дороге все ямы заделаны, движение здесь безопасно, но, безусловно, вся дорога в заплатках», — отметила Татьяна Витушева.

Участок Волоколамского шоссе уже включен в программу капитального ремонта, «Мосавтодор» приступит к работам в июле.

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