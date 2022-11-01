Участок веломаршрута из Москвы до Санкт-Петербурга проложат через Мытищи в 2023 году | 360°

Подмосковье 01 ноября 2022, 16:52 Участок веломаршрута из Москвы до Санкт-Петербурга проложат через Мытищи в 2023 году

Читать 360tv в

Строительство веломаршрута «Москва — Санкт-Петербург» продолжается в Подмосковье. Работы проводят в Мытищах — там появится 13,8 километра инфраструктуры. Об этом сообщили в Минблагоустройства региона.

Глава ведомства Михаил Хайкин напомнил, что работы по строительству маршрута «Вело-1» ведут совместно с инвесторами. Участок в Мытищах начали создавать в октябре.

Реклама

«В октябре приступили к строительству еще одного участка протяженностью 13,8 километра — началу веломаршрута от Москвы. Велотрасса пройдет по территории городского округа Мытищи. Работы планируем завершить в следующем году», — сказал он.

Реклама

Трасса будет проходить от 91-го километра МКАД до ТРЦ «Июнь» на улице Мира, а также от будущей автодороги Виноградово — Болтино — Тарасовка до переулка Зеленый в поселке Свиноедово.

Часть дорожки покроют асфальтом, а часть — гранитным отсевом. Вдоль маршрута оборудуют места отдыха со скамейками и беседками. Также на пути обустроят уличное освещение и проведут озеленение.

Маршрут начали строить в прошлом году, его протяженность составит 1059 километров, из которых 140 пройдут по Подмосковью.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил важность реконструкции автовокзала в Бронницах. На нем появятся крытый перрон, рестораны и магазины.