Проект импортозамещения грузовых контейнеров получил землю за 1 рубль в Реутове

Пять проектов импортозамещения реализуют в Реутове. Об этом сообщил глава городского округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Станислав Каторов.

«В числе проектов импортозамещения — производство сахарной помадки для кондитерской продукции компанией «От Палыча», выпуск кофейных капсул ООО «Кофепод», при этом компания намерена занять 10 процентов российского рынка сбыта», — рассказал Каторов.

Глава Реутова подчеркнул, что при поддержке проекта «Предпринимательство» от партии «Единая Россия» дан ход и другим начинаниям.

«Для ООО «Первая линия» — подобран земельный участок за один рубль для производства грузовых контейнеров, аналоги в нашей стране отсутствуют; ООО «Вивере эко фуд» — планируют расширение производства по изготовлению жидких специй, ведётся подбор земельного участка за один рубль. Также мы сопровождаем запуск производства по выпуску кромки ПВХ, которая используется в мебельной промышленности на ООО «ДСПлит», — поделился Станислав Каторов.

Власти Реутова совместно с банками округа работают над заявками по кредитам на оборотные средства и инвестиционные цели. Заявления уже подали 19 компаний на сумму около 300 миллионов рублей. Трем компаниям кредиты уже одобрены.

Ранее председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов заявил, что предприятия Реутова показали свою готовность занять освободившиеся после введения антироссийских санкций производственные ниши.

«Все мы знаем, что сейчас Россия столкнулась с беспрецедентными западными санкциями, огромным экономическим давлением, уходом западных компаний с нашего рынка и попытками закрытия важных производств. Здесь, на территории Реутова, есть большое число предприятий, которые ещё до западных санкций успешно занимались импортозамещением, расширяли производство. Уверен, что они смогут занять освобождающиеся ниши», — подчеркнул Игорь Брынцалов.