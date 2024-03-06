Подмосковье 06 марта 2024, 18:34 Участок в Лыткарине стал самым дорогим лотом недели на аукционе по аренде Медиаархив Подмосковья

Читать 360tv в

Самую высокую цену лота на аукционе, который проводил комитет по конкурентной политике Московской области с 26 февраля по 3 марта, зафиксировали Лыткарине. Там десять соток земли взяли в аренду за 14 миллионов рублей в год.

Как рассказали в ведомстве, за прошлую неделю комитет совместно с Региональным центром торгов провели 175 аукционов по земельно-имущественным торгам. В аукционе приняли участие 208 человек, а количество претендентов на один лот составило четыре человека.

Реклама

Стартовая цена участка земли в Лыткарине, который оказался рекордсменом аукциона, началась с двух миллионов рублей в год за аренду, однако пятеро участников подняли начальную стоимость в семь раз, доведя финальную сумму до 14 миллионов.

Участок предназначался для ведения личного подсобного хозяйства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».