Подмосковье 06 сентября 2023, 12:16 Участок в Богородском округе стал самым дорогим лотом на торгах в Подмосковье на прошлой неделе Комитет по конкурентной политике Московской области

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На прошлой неделе самым дорогим лотом на торгах в Московской области стал земельный участок в Богородском округе. Об этом сообщили в региональном комитете по конкурентной политике.

«Участок расположен в городе Старая Купавна в 28 километрах от МКАД. Стартовая цена за 20 соток начиналась от 516 802 рублей в год, но в процессе торгов семь участников подняли ставку в 50 раз, и итоговый размер арендной платы составил более 26 миллионов рублей в год», — уточнили в ведомстве.

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За неделю в Подмосковье провели 88 аукционов, у них поучаствовали 339 претендентов. В среднем на один лот приходилось по пять человек.

Все лоты Московской области опубликовали на портале ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

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