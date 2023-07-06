06 июля 2023, 16:42
Участок улицы Ленина до железнодорожной станции благоустроят в Лобне
Первый этап реконструкции пешеходных дорожек и тротуаров на улице Ленина подходит к концу. На втором этапе рабочие благоустроят участок до железнодорожной станции.
Специалисты обновили асфальтобетонное и плиточное покрытие, заменили бордюрные камни и построили велодорожку на участке от дома № 23к3 до дома № 23к9 на улице Ленина.
Аналогичные работы по асфальтированию тротуара и нанесению разметки на проезжей части пройдут на участке улицы вблизи железнодорожной станции.
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Благоустройство
Лобня
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