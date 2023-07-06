Подмосковье 06 июля 2023, 16:42 Участок улицы Ленина до железнодорожной станции благоустроят в Лобне

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Первый этап реконструкции пешеходных дорожек и тротуаров на улице Ленина подходит к концу. На втором этапе рабочие благоустроят участок до железнодорожной станции.

Специалисты обновили асфальтобетонное и плиточное покрытие, заменили бордюрные камни и построили велодорожку на участке от дома № 23к3 до дома № 23к9 на улице Ленина.

Аналогичные работы по асфальтированию тротуара и нанесению разметки на проезжей части пройдут на участке улицы вблизи железнодорожной станции.

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