Участок Северного обхода Лобни запустят на месяц раньше

Первый этап строительства Северного обхода Лобни завершат раньше срока. Об этом сообщили в администрации городского округа.

Как рассказал врио главы Лобни Игорь Демешко, первый этап проекта должен завершиться на месяц раньше — 1 декабря.

«Работа на Северном обходе идет с опережением графика. Сейчас на объекте круглосуточно работают свыше 200 специалистов и около 70 единиц техники. Участок от Дмитровского шоссе до дороги Хлебниково — Рогачево — Луговая, включая путепровод через железную дорогу, запустим до конца 2022 года», — сказал Игорь Демешко.

Он добавил, что на участке идет обустройство пешеходной зоны с укладкой покрытия и установкой шумозащитных экранов в районе примыкания к Дмитровскому шоссе, также ведется устройство покрытия проезжей части по основному ходу автодороги. К середине сентября планируется приступить к укладке асфальта.

Строительство Северного обхода Лобни ведется в рамках президентского проекта «Безопасные и качественные автодороги» и по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Строительство Северного обхода Лобни рассчитано на три этапа. Полностью новая дорога протяженностью восемь километров будет построена в 2025 году. Шесть полос сможет пропускать более 120 тысяч машин ежедневно. Северный обход напрямую свяжет Рогачевское и Дмитровское шоссе минуя переезд на железной дороге, что позволит разгрузить внутреннюю дорожную сеть. Это позволит улучшить транспортную доступность для более чем 150 тысяч жителей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье на 85% выполнило годовой план ремонта дорог.