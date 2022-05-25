Участок с выделенной полосой для автобусов и маршруток запустили в Мытищах

Специальный участок с выделенной полосой для маршрутных транспортных средств и автобусов запустили в Мытищах в рамках президентского проекта «Безопасные качественные дороги». Такие полосы — один из наиболее важных инструментов для обеспечения регулярности движения общественного транспорта и соблюдения расписания.

Источник фото: телеканал «360»

Разметка и специальные знаки появились на улице Борисовка. Это первая улица из уже готового списка.

«Предложили восемь автомобильных дорог, совместно с Минтрансом мы этот вопрос проработали, и сейчас у нас в списке 8 автомобильных дорог для выделенных полос. Две выделенные полосы уже появились на улице Борисовка — участок вблизи бульвара Распоповой и вся улица Борисовка в сторону улицы Мира. Люди теперь могут преодолевать этот участок гораздо быстрее. Раньше они стояли в пробках, сейчас гораздо быстрее», — сказал начальник управления транспорта и дорожного хозяйства администрации г. о. Мытищи Артем Кондрашов.

Источник фото: телеканал «360»

Движение автобусов здесь стало быстрее и комфортнее. Изменения в работе общественного транспорта уже ощутили на себе и пассажиры автобусов. Для них главное - приезжать на работу вовремя.

«Добираться стало не только комфортно, но и быстро. В пользу общественного транспорта я отказалась от автомобиля, потому что по выделенной полосе мы теперь летаем», — сказала жительница Мытищ Наталья.

Новой выделенной полосой довольны не только пассажиры, но и водители. Стрессовых ситуаций на дороге стало меньше, автомобилисты перестали подрезать. Водители надеются, что в дальнейшем таких участков будет больше, и количество нарушений правил дорожного движения снизится. Штраф за езду по выделенной полосе составляет 1500 рублей.

В Мытищах восемь выделенных полос для общественного транспорта общей протяженность более десяти километров будут обустроены до конца этого года. Автомобилистам, уставшим стоять в пробках, эксперты советуют в качестве эксперимента пересесть на общественный транспорт хотя бы на один день и почувствовать эти преимущества.