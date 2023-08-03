03 августа 2023, 13:47
Участок реки Яузы в Мытищах очистят от мусора и водорослей
Два километра реки Яузы очистят в Мытищах. Работы завершат к 1 сентября.
Участок реки от Центрального парка культуры и отдыха до парка «Яуза» очистят в Мытищах. Специалисты уберут мусор и растительность, которая мешает течению.
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«Яуза достаточно мелководная, и сильное зарастание приводит к заболачиванию и появлению неприятного запаха. Поэтому сегодня проводятся соответствующие работы», — отметил директор муниципального казенного учреждения «Управление экологии» городского округа Мытищи Артур Суворов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе по очистке водоемов в четырех округах региона.
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Мытищи
Экология
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