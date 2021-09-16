Участок проспекта Красной Армии отремонтировали в Сергиевом Посаде

В Сергиевом Посаде отремонтировали центральную улицу города — участок проспекта Красной Армии. Работы велись в рамках президентского проекта «Безопасные и качественные дороги».

Новое покрытие положили на участке протяженностью 5,8 километра. Проезд стал удобнее для более 30 тысяч автомобилистов и жителей города. В состав покрытия входит ЩМА-20, которая отличается своими повышенными эксплуатационными характеристиками.

До октября в Сергиевом Посаде завершат ремонт и нанесут разметку на 12 километрах дороги, соединяющей села Константиново и Закубежье.

Всего в городском округе в этом сезоне в программу ремонта вошли более 40 региональных и муниципальных дорог протяженностью порядка 45 километров.