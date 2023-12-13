13 декабря 2023, 14:53
Участок под животноводство в Егорьевске сдали на торгах
На прошлой неделе сдали в аренду почти за 10 тысяч рублей земельный участок в деревне Бобково в Егорьевске. Он подходит под разведение сельскохозяйственных животных и для производства фермерских продуктов.
Объект площадью 4,88 гектара находится в 136 километров от МКАД. Цена начиналась от 8,8 тысячи рублей, но в процессе торгов увеличилась всего на 795 рублей за год. В аукционе принимали участия два человека.
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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач.
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