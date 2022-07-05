Участок под заправку, автосервис и мотель выставили на торги в Кашире

Комитет по конкурентной политике Московской области реализует с торгов земельный участок в городском округе Кашира, расположенный на федеральной трассе. Потенциальный приобретатель сможет открыть здесь заправку с полным комплексом дорожного сервиса.

Земельный участок расположен на федеральной трассе Р22 «Каспий» и предназначен для эксплуатации объектов дорожного сервиса. Его площадь составляет 6076 квадратных метров, а начальная ежегодная арендная плата — 559 851,75 рубля. Срок аренды — 13 лет и 2 месяца.

Дополнительным преимуществом является близость участка к федеральной трассе М4 «Дон» и многочисленным населенными пунктам. Сообщается, что арендатор сможет построить на земле не только заправку, но и автосервис, автомобильную мойку, а также мотель или магазин. Все эти объекты могут свободно разместиться здесь.

Заявки на аукцион принимаются до 26 июля 2022 года на электронной торговой площадке РТС-тендер. Номер процедуры 63586.

Аукцион состоится 28 июля 2022 года. Ознакомиться с документацией, а также с другими предложениями можно тут.