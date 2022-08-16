Участок под пчеловодство предоставят крестьянскому хозяйству в Лотошине

В рамках областной программы «Подмосковные 10 гектаров» Миноблимущество решило предоставить крестьянскому хозяйству «ТехноВелес» земельный участок, который располагается в Лотошине. Его общая площадь составит порядка 16,3 гектара, его задействуют для создания медовой пасеки. С таким сообщением выступила заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.

Она отметила, что к текущему моменту программа реализуется в трех пилотных округах: Лотошине, Серебряных Прудах и Шатуре. При этом фермеры достаточно активно подают заявки на участие.

«Одно из таких хозяйств КФХ „ТехноВелес“, которому предоставлено в Лотошино 16,3 гектара для создания стационарной медовой пасеки. В настоящее время по поручению губернатора прорабатывается вопрос по расширению данной программы и предоставлению земли для аграрного сектора и в других городских округах нашего Подмосковья», — рассказала Анна Кротова.

Как поделился глава КФХ «ТехноВелес» Артем Климович, земля в Лотошино наиболее подходит для пчеловодства, так как относится к одному из самых экологически чистых районов Подмосковья. По его словам, сначала нужно будет заняться рекультивацией, привести землю в состояние, пригодное для использования, засеять ее многолетними травами. Потом там установят примерно 120 ульев.

Земля аграриям в безвозмездное пользование предоставляется площадью от 10 до 200 гектаров, в зависимости от вида деятельности, сроком до 6 лет. Обязательное условие — земля должна быть использована именно под развитие агробизнеса: для разведения мелкого рогатого скота молочного и мясомолочного направления, а также под овощеводство, садоводство, пчеловодство, растениеводство.