Подмосковье 14 июня 2023, 18:06 Участок под новое медицинское учреждение выделили в Одинцове Дмитрий Зайчиков

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Еще одно медицинское учреждение построят в Одинцове благодаря взаимодействию Подмосковья с Росимуществом. Из федеральной собственности в городской округ безвозмездно передан земельный участок площадью три гектара, расположенный в районе села Дубки.

«В регионе высокий запрос на медицинские организации, и наш губернатор подчеркивает, что такая работа проводится в соответствии с наказами жителей. Строительство учреждений, оказывающих профессиональную медицинскую помощь, обязательно продолжится», — отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил о переходе больниц на новый стандарт работы. Палаты сделают четырехместными и оборудуют туалетами и душами.

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