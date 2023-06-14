14 июня 2023, 18:06
Участок под новое медицинское учреждение выделили в Одинцове
Еще одно медицинское учреждение построят в Одинцове благодаря взаимодействию Подмосковья с Росимуществом. Из федеральной собственности в городской округ безвозмездно передан земельный участок площадью три гектара, расположенный в районе села Дубки.
«В регионе высокий запрос на медицинские организации, и наш губернатор подчеркивает, что такая работа проводится в соответствии с наказами жителей. Строительство учреждений, оказывающих профессиональную медицинскую помощь, обязательно продолжится», — отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил о переходе больниц на новый стандарт работы. Палаты сделают четырехместными и оборудуют туалетами и душами.
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