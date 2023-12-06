Подмосковье 06 декабря 2023, 12:50 Участок под гаражи за 4 тысячи рублей стал самым недорогим лотом на торгах в Подмосковье за неделю Комитет по конкурентной политике Московской области

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Итоги имущественных торгов за неделю подвели в Комитете по конкурентной политике Подмосковья. Самым недорогим лотом оказался участок в деревне Дор под Шаховской, годовая аренда которого составила чуть больше четырех тысяч рублей.

Земля в деревне Дор предназначена для хранения машин и размещения гаражей. Лот расположен в 155 километрах от МКАД. Стартовая цена за пять соток начиналась от четырех тысяч рублей в год, и в процессе торгов она увеличилась всего на 122 рубля.

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Найти доступные к торгам лоты можно на портале ЕАСУЗ. Для участия достаточно получить электронную подпись, зарегистрироваться на площадке, внести задаток и подать заявку.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил городским округам активнее работать с имуществом.

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