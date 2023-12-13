13 декабря 2023, 14:57
Участок под автомойку в Подольске стал самым дорогим лотом на торгах Подмосковья за неделю
Больше 100 имущественных аукционов провели в Подмосковье на прошлой неделе. Самым дорогим лотом оказался участок под размещение дорожного сервиса в Подольске.
Комитет по конкурентной политике Московской области сообщил, что участниками аукционов на прошлой неделе стали 322 человека. Самая высокая финальная цена зафиксирована на торгах по аренде участка площадью 30 соток в Подольске.
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Лот предназначен под размещение заправки, автомойки, СТО, мотеля или магазина автозапчастей. Стартовая цена составляла 4,1 миллиона рублей, но пять участников увеличили начальную стоимость в 4,4 раза, прежде чем финальная стоимость в 18 миллионов рублей была достигнута.
Найти участок или помещение в Московской области под развитие бизнеса можно на портале ЕАСУЗ.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Подольск
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