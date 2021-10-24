Участок Пироговского шоссе реконструируют в Мытищах до 2024 года

В Мытищах реконструируют участок Пироговского шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Московской области.

По словам председателя комитета по Конкурентной политике Московской области Елены Волковой, опубликована закупка на выполнение проектных и изыскательских работ и работ по реконструкции дороги Пироговское шоссе. Документ можно найти в Единой информационной системе в сфере закупок.

«Выполнение работ осуществляется в рамках государственной программы Московской области „Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса“ и финансируется за счет средств бюджета Московской области», — сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, завершить выполнение работ планируется в 2024 году.

В Жуковском в середине октября улучшили дороги вблизи детского санатория и клинической больницы. Работу провели по областной программе ремонта дорог. К концу года в Московской области улучшат дороги вблизи 189 медицинских центров. Обновление уже идет в Раменском, Домодедове, Егорьевске, Мытищах, Истре, Можайске и Волоколамске.