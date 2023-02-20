Подмосковье 20 февраля 2023, 14:08 Участок набережной реки Пахры благоустроят в Подольске

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Набережную реки Пахры от парка имени Виктора Талалихина до усадьбы Ивановское благоустроят в Подольске. Сейчас идут проектно-изыскательские работы. В скором времени начнется подготовка сметной документации, разработка концепции и создание проекта благоустройства.

Перед началом проектирования архитектурная компания проанализировала природный ландшафт территории и исследовала материалы топографической съемки. Это позволит сохранить природно-исторический ландшафт участка при разработке концепции благоустройства.

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«Прогулочную зону вдоль берега сделают из деревянного настила на сваях, в бывшем карьере по добыче известняка может появиться свой „Стоунхендж“, а в игровой зоне для детей — постройки из дерева», — сообщила начальник отдела благоустройства и экологии комитета по благоустройству, дорожному хозяйству, транспорту и связи Подольска Анастасия Морякова.

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В карьере планируется разместить арт-объекты, напоминающие о том, что с 1836 года в округе шла добыча подольского известняка и мрамора. В городе и его окрестностях было множество каменоломен, откуда большая часть твердой породы шла на строительство Москвы. Также на набережной появится многоуровневая детская игровая зона, где смогут проводить время ребята разных возрастов.

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