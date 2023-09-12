Подмосковье 12 сентября 2023, 21:48 Участок Можайского шоссе от Больших Вязем до поселка Часцы отремонтируют в Одинцове пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

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В Одинцове отремонтируют участок Можайского шоссе от Больших Вязем до въезда в поселок Часцы. Работы проходят по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Ранее в этом году на трассе уже отремонтировали проезжую часть от развязки с трассой М-1 «Беларусь» до села Жаворонки. До конца года покрытие обновят еще на двух участках шоссе.

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Как отметили в Минтрансе Подмосковья, ежедневно по дороге проезжают около 40 тысяч автомобилей. Она связывает несколько городских округов и позволяет легче добираться до социальных объектов.

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