Подмосковье 10 августа 2023, 13:43 Участок Можайского шоссе длиной более 15 километров отремонтируют в Одинцове Минтранс Подмосковья

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В Одинцове продолжается ремонт более 15 километров Можайского шоссе от развязки с трассой М-1 «Беларусь» до села Жаворонки. Работы проводят в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщили в Минтрансе Подмосковья.

«Для удобства участников движения и сокращения сроков ремонтных работ фрезерование старого и укладка нового асфальтобетонного покрытия ведется параллельно, так как шоссе с интенсивным транспортным потоком — больше 40 тысяч автомобилей в сутки», — уточнили в ведомстве.

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После укладки дорожники укрепят обочины и нанесут разметку.

В этом году в Одинцове планируется отремонтировать 27 региональных и муниципальных участков длиной более 60 километров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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