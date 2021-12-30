Участок Мякининского шоссе в Одинцове реконструируют к середине 2023 года

Мякининское шоссе в Одинцове ждет реконструкция. Участок дороги протяженностью 2,8 километра улучшат к середине 2023 года.

Министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик подчеркнул, что реконструируют участок от М-9 «Балтия» до МКАД.

Дорогу расширят. Улучшится связь между Новорижским шоссе, деревней Мякинино и жилым комплексом «Спутник».

Реконструкция обеспечит подъезд к „Липовой Роще“ с планируемой станцией метро. После запуска Рублево-Архангельской линии метро дорога до станции „Деловой центр“ займет не более получаса Алексей Гержик.

После реконструкции водителям станут доступны уже четыре полосы движения. Обустроят и велодорожки.

Кроме того, здесь проложат современные инженерные сети, предусмотрят новые остановки общественного транспорта.

Ранее министр транспорта региона рассказал, что второй этап реконструкции Путилковского шоссе в Подмосковье начнется в 2022 году.