Участок Лыткаринского путепровода закроют в Люберцах с 21 июня

С 21 июня в Люберцах изменится схема движения из-за закрытия Лыткаринского путепровода на пересечении Новорязанского и Лыткаринского шоссе. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Источник фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Лыткаринский путепровод на пересечении Новорязанского и Лыткаринского шоссе будут демонтировать. Автомобилистам посоветовали объезжать закрытый участок дороги по развязке на 27-м километре Новорязанского шоссе.

Маршруты автобусов № 348, 518К, 1266К, 25, 29, 393К, 441, 478, 525К, 1216К при движении из Москвы будут заезжать в деревни Токарево и Чкалово в рамках отдельных рейсов.

Путепровод будут демонтировать в рамках реконструкции головного участка с 19-го по 28-й километр Новорязанского шоссе. Работы проводит ФКУ «Центравтомагистраль».

Изменения на трассе позволят распределить транспортные потоки городского округа Люберцы. Благодаря реконструкции удастся вывести из города транзитный транспорт, а также повысить безопасность на дороге.

Позже на месте демонтированного участка будут строить новый трехполосный путепровод длиной более 100 метров с реконструкцией прилегающих участков автодорог.