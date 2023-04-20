Подмосковье 20 апреля 2023, 10:24 Участок федеральной трассы М-5 «Урал» отремонтируют в Бронницах

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Ремонт федеральной трассы М-5 «Урал» начался в Бронницах. Новый асфальт положат на участке от пересечения Советской улицы с улицей Льва Толстого до ресторана «Вкусно — и точка» в микрорайоне Совхоз.

Ремонтные работы в Бронницах ведет «Мосавтодор».

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«Подрядная организация приступила к ремонту Советской улицы. В ремонт попадает три километра автомобильной дороги. <…> Подрядчик планирует сдать работу в очень сжатые сроки — до 9 мая», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Бронницы Николай Верещагин.

Чтобы успеть в срок, сотрудники «Мосавтодора» начали ремонт одновременно с двух сторон участка дороги. Они обновят разметку, пешеходные переходы и искусственные дорожные неровности.

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