Участок дороги в 1,5 км отремонтировали в селе Новое под Солнечногорском

Двадцать дорог планируют отремонтировать в Солнечногорске в Подмосковье. Уже почти готова первая — в селе Новое, рассказал начальник Управления дорожной инфраструктуры администрации региона Алексей Овчинников.

Местные жители сами выбирали локации, где ремонт необходим в первую очередь. Для этого они голосовали на сайте «Добродел».

В прошлом годе победила деревня Новая. Пару недель назад ее начали ремонтировать, сейчас она уже почти закончена. Участок дороги в полтора километра выровняли, засыпали там все ямы и постелили новый асфальт. В данным момент на нем формируют обочины. 5 мая работы завершатся окончательно.

Жители деревни неоднократно жаловались на состояние дороги, которая проходит вдоль домов. Неудобства возникали у водителей, а также у велосипедистов и самокатчиков. Теперь они довольны результатам ремонта.

«Мы бились дном автомобиля об эту дорогу — ямы были с колесо. Несколько лет мы засыпали их на наши средства. Сейчас мы голосуем уже за следующий участок — от Таракановского шоссе до деревни. Если выиграем, то будет три километра гладкой дороги, — рассказала староста деревни Новое Ольга Галицкая.

Она добавила, что в поселке не хватает знаков «жилая зона» и «лежачий полицейский». Глава округа Виктор Родионов побывал в деревне и пообещал оперативно решить этот вопрос.