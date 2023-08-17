Подмосковье 17 августа 2023, 13:12 Участок дороги регионального значения отремонтируют в Дмитрове в 2024 году Комитет по конкурентной политике Московской области

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Конкурс на проведение ремонта участка дороги регионального значения объявили в Дмитровском округе. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

По словам министра правительства Московской области по конкурентной политике Елены Волковой, речь идет о дороге Хлебниково — Рогачево — Овсянниково. После работ на участке в Дмитровском округе появится дополнительное освещение. Кроме того, договором предусмотрены проектные, изыскательские и строительно-монтажные работы.

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Завершить ремонт планируют в 2024 году. Работы проведут по программе Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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