Подмосковье 11 августа 2023, 17:15 Участок дороги от Московского малого кольца до Кубинки отремонтируют в Подмосковье Комитет по конкурентной политике Московской области

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В Одинцове отремонтируют участок дороги от Московского малого кольца до Кубинки. Соответствующее извещение опубликовали на портале ЕАСУЗ. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

На данный момент в округе ищут подрядчика, который выполнит работы. Прием заявок продлится до 18 августа 2023 года. Начальная цена контракта составляет 33,7 миллиона рублей.

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Отмечается, что заказчиком данной закупки выступает ГБУ МО «Мосавтодор».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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