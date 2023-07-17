Подмосковье 17 июля 2023, 18:02 Участок дороги от Минского шоссе до Партизанской улицы отремонтируют в Подмосковье до конца года Минтранс Подмосковья

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В этом году в Можайске по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют участок, связывающий Можайское и Минское шоссе. В региональном Минтрансе уточнили, что работы проведут на дороге от Минского шоссе до Партизанской улицы в деревне Шаликово.

На дорожном участке заменят старое покрытие на новое, укрепят обочины и нанесут разметку. Работы позволят сделать проезд удобнее более чем для 15 тысяч автомобилистов. Всего в Можайском округе в этом году отремонтируют 17 региональных дорог общей протяженностью более 36 километров.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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