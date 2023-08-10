Подмосковье 10 августа 2023, 12:15 Участок дороги от Горьковского шоссе до моста через реку отремонтируют в Павловском Посаде Минтранс Подмосковья

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В Павловском Посаде приступили к обновлению дорожного участка до деревни Кузнецы. Как уточнили в Минтрансе Подмосковья, покрытие отремонтируют от Горьковского шоссе до моста через реку Клязьма.

Для удобства автомобилистов все работы специалисты проводят ночью. После фрезерования сотрудники Мосавтодора уложат 7,5 километра асфальтобетонной смеси, которая обеспечит высокую износоустойчивость дороги.

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Ремонтируемый участок поддерживает основное транспортное сообщение между Павловским Посадом, поселком Большие Дворы, многочисленным деревнями и СНТ и трассами М-12 и М-7 «Волга». Ежедневно по дороге проезжают более 15 тысяч автомобилей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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