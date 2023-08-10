Подмосковье 10 августа 2023, 16:21 Участок дороги через деревню Рогачево отремонтировали в Можайске ГБУ МО "Мосавтодор"

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Участок дороги Тверь — Лотошино — Шаховская — Уваровка протяженностью 1,4 километра отремонтировали в Можайске. Работы выполнили в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщили в Минтрансе Московской области.

Модернизированный отрезок пути проходит через деревню Рогачево. Рабочие обновили покрытие и укрепили обочины. Они уже начали наносить разметку.

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По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева на этой дороге отремонтируют три участка общей протяженностью более 8,5 километра. Самым длинным станет отрезок пути от села Поречье и до деревни Глядково. Там приведут в порядок 3,6 километра покрытия.

Проезд станет более комфортным для шести тысяч местных жителей.

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