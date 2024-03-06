06 марта 2024, 14:06
Участок дороги А-108 под Серпуховом расширят до четырех полос в 2024 году
Участок федеральной трассы А108 под Серпуховом расширят с двух до четырех полос в этом году. Работы ведутся на участке, который входит в состав дороги А108 «Большого Московского кольца», обеспечивающее транзит транспорта в объезд города.
По словам начальника производственного отдела ФКУ «Центравтомагистраль» Анатолия Жукова, сейчас на участке идут работы по устройству земляного полотна и основания насыпи для строительства дополнительных полос движения.
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«До капитального ремонта дорога составляла две полосы движения, в рамках капремонта будет расширение до четырех полос с устройством разделения потоков. Участок планируется ввести к концу года, это — шесть километров автодороги», — рассказал Жуков.
Он добавил, что благодаря капитальному ремонту трассы пропускная способность участка дороги увеличится до семи тысяч автомобилей в сутки.
Работы идут по графику, строительство планируется завершить в четвертом квартале 2024 года.
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