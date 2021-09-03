Участок для голосования через МФЦ выбрали более трех тысяч жителей Подмосковья

Жители Подмосковья могут выбрать место для голосования на сентябрьских выборах через МФЦ. Услугу по включению в список избирателей по месту нахождения запустил Центризбирком в августе. Об этом рассказал министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

Он напомнил, что воспользоваться прикреплением к избирательному участку через МФЦ жители Подмосковья могут до 13 сентября включительно.

«В августе в МФЦ Подмосковья запущена новая федеральная услуга ЦИК России по включению в список избирателей по месту нахождения. Благодаря этой функции удобное место для голосования выбрали уже более 3,4 тысячи жителей и гостей Подмосковья», — рассказал Максим Рымар.

Для голосования на выборах депутатов в Госдуму можно выбрать любой избирательный участок по всей России вне зависимости от места жительства. Если у избирателя есть право участвовать в голосовании на выборах депутатов Московской области, то он может выбрать любой избирательный участок в Подмосковье.

Через МФЦ избиратели могут подать заявление на голосование на дому, если по каким-то причинам нет возможности посетить участок для голосования. Кроме того, можно аннулировать ранее поданное заявление на голосование по месту нахождения, если изменились планы.

Воспользоваться услугой можно в любом из 126 офисов МФЦ Московской области. Для этого достаточно при себе иметь паспорт. Интерактивная карта офисов «Мои документы» доступна на портале госуслуг Подмосковья.

Выборы депутатов Госдумы восьмого созыва пройдут в течение трех дней: 17, 18 и 19 сентября. Жители Подмосковья также выберут новый состав Мособлдумы.