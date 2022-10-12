Участок Афанасьевского шоссе в Мытищах реконструируют к 2025 году | 360°

Подмосковье 12 октября 2022, 15:25 Поделиться Telegram

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Viber Участок Афанасьевского шоссе в Мытищах реконструируют к 2025 году

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Конкурсные процедуры по выбору подрядчика на проведение реконструкции Афанасовского шоссе в Мытищах проводят в Подмосковье. Работы планируется начать до декабря.

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Реконструкция Афанасовского шоссе с двух до четырех полос завершится к 2025 году. Проведенные работы обеспечат связь Дмитровского шоссе со строящейся Мытищинской хордой. Это сделает путь до Ярославского шоссе скоростным и удобным. Дорога разгрузит часть МКАД и улучшит транспортную доступность жилых кварталов в Мытищах.

«Отмечу, что данный участок Афанасовского шоссе останется бесплатным после реконструкции», — подчеркнул министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Конкурс по выбору подрядчика проходит на портале госзакупок до 25 октября 2022 года. Приступить к реконструкции планируется до декабря 2022 года — после заключения госконтракта.

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