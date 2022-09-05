Подмосковье 05 сентября 2022, 19:00 (обновлено: 05 сентября 2022, 20:10) Поделиться Telegram

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Viber Пенсионерки из «Активного долголетия» Солнечногорска провели ярмарку мастеров

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Картины маслом, вязаные изделия, бижутерия. Все это — результат рукоделия участниц проекта «Активное долголетие». Кто-то узнал про хобби на занятиях, кто-то, как Люция Тихомирова, посвятил ему всю жизнь.

«Я прежде всего создаю украшения, а уже потом подбираю их для женщин в соответствии с их запросами, цветотипом, фигурой, возрастом и задачами», — рассказала дизайнер меховой одежды и украшений из натурального камня Люция Тихомирова.

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Визуально вытянуть шею и подчеркнуть цвет глаз? Легко! Ведь Люция по образованию имиджмейкер и долгое время управляла самым известным ателье в городе. А после его закрытия поняла, что имеет потребность делиться своими знаниями с другими. В клубе проекта «Активное долголетие» ее умение помогать женщинам выглядеть красиво и элегантно в любом возрасте оказалось очень востребовано. Ее украшения ручной работы смогли рассмотреть гости ярмарки мастеров.

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«У нас тут представлены многие ремесленники Солнечногорска, а основа — это „Активное долголетие“. Наши мастера занимаются валеной шерстью, натуральными камнями, украшениями», — рассказала организатор мероприятий «Активного долголетия» Марина Анисимова.

Женщины не только рукодельничают сами, но и готовы научить других. На ярмарке мастеров они провели пять мастер-классов — показали, как вязать, рисовать, валять игрушки из шерсти, подбирать украшения по типу лица и не только. Такие мероприятия клуб планирует проводить на регулярной основе для всех желающих.

Проект «Активное долголетие» реализуется на территории Подмосковья по распоряжению губернатора Андрея Воробьева. Участники бесплатно занимаются спортом, ездят на экскурсии, проводят концерты и творческие встречи.

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