Участницы движения «Нежный бизнес» вместе с волонтерами развезли куличи ветеранам и семьям Подмосковья

В Московской области участницы сообщества «Нежный бизнес» присоединились к движению «Твори добро». В рамках акции «Мы вместе» Общероссийского народного фронта они доставляли праздничные куличи ветеранам Великой Отечественной войны и нуждающимся семьям Рузского округа.

Вместе с девушками это сделали участники молодежного клуба «ЛиСа» и местного отделения Ассоциации замещающих семей.

Сегодня общероссийская акция «Мы вместе» не единственный способ поддержки жителей. Так, участницы «Нежного бизнеса» — еще и волонтеры фонда «7я». Они стараются помочь людям, которые обратились в службы социальной защиты, и семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

За последние дни количество волонтеров в Рузском округе уже увеличилось с 16 до 38 человек. Стать частью команды можно на сайте Общероссийского народного фронта. О важности такой поддержки рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Наталья Егорова.

Вместе мы сможем сделать больше для тех, кто сегодня особенно нуждается в помощи Наталья Егорова.

Представители бизнеса, желающие помочь, смогут обратиться на горячую линию 0150 или отправить заявку на электронную почту 0150@mosreg.ru.