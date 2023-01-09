Подмосковье 09 января 2023, 13:33 Участницы «Активного долголетия» в Истре начали изготавливать маскировочные сети для СВО

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Участницы клуба «Активное долголетие» из Истры начали плести маскировочные сети для СВО. Они помогают спрятать военную технику от противника, сохранить жизни солдат и офицеров.

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Цех по производству маскировочных сетей открыли в истринском Доме ветеранов. Здесь в одном из помещений установили специальные козлы для плетения. В соседнем кабинете женщины режут полоски из тюли, которые затем вплетаются в основу сетки. С процессом изготовления ознакомилась глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

В течение всего дня одни мастерицы сменяют других. Некоторые берут работу на дом, чтобы помочь своим трудом бойцам СВО.

Участницы «Активного долголетия» в Истре также делают обереги для солдат, шьют балаклавы и вяжут носки.

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