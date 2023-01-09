09 января 2023, 13:33
Участницы «Активного долголетия» в Истре начали изготавливать маскировочные сети для СВО
Участницы клуба «Активное долголетие» из Истры начали плести маскировочные сети для СВО. Они помогают спрятать военную технику от противника, сохранить жизни солдат и офицеров.
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Цех по производству маскировочных сетей открыли в истринском Доме ветеранов. Здесь в одном из помещений установили специальные козлы для плетения. В соседнем кабинете женщины режут полоски из тюли, которые затем вплетаются в основу сетки. С процессом изготовления ознакомилась глава городского округа Истра Татьяна Витушева.
В течение всего дня одни мастерицы сменяют других. Некоторые берут работу на дом, чтобы помочь своим трудом бойцам СВО.
Участницы «Активного долголетия» в Истре также делают обереги для солдат, шьют балаклавы и вяжут носки.
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Истра
Активное долголетие
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