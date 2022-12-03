03 декабря 2022, 23:11
Участницы «Активного долголетия» из Ступина передали мобилизованным больше 120 пар носков
Жительницы Ступина решили поддержать мобилизованных и связали им больше 120 пар шерстяных носков. С участницами «Активного долголетия» встретился глава городского округа Сергей Мужальских.
Поддержать мобилизованных жителей предложила член Общественной палаты Ступина — Раиса Горохова. Она поделилась идеей с участницами клуба «Активное долголетие», которую они с радостью поддержали.
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Сергей Мужальских отметил, что округ продолжает помогать своим горожанам, а также поинтересовался, хватает ли участницам клуба шерсти для носков и нужна ли им помощь.
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Ранее ступинские бабушки уже вязали носки для детей Донбасса. Они с удовольствием занимаются рукоделием, зная, что шерстяные носки согреют тех, кто нуждается в заботе.
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Активное долголетие
Ступино
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