Подмосковье 09 января 2024, 19:05 Участницы «Активного долголетия» из Мытищ связали шерстяные носки для бойцов СВО пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Участницы «Активного долголетия» из Мытищ связали 39 пар теплых носков для бойцов специальной военной операции. Вместе с гуманитарной помощью на передовую также отправили теплые манишки, шапки и перчатки.

Новую партию гуманитарной помощи собрали в Мытищах. Участницы «Активного долголетия» подготовили для бойцов 39 пар носков, 30 комплектов манишек и шапок и восемь пар перчаток.

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Все теплые вещи связали под руководством преподавателя-волонтера Галины Федотовой. Вязаные вещи вскоре отправят в зону специальной военной операции.

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