Подмосковье 24 июня 2023, 01:30 Участницы «Активного долголетия» из Мытищ приняли участие в фестивале моды

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Более 150 женщин из разных городов Подмосковья приняли участие в первом областном фестивале «Модный возраст» в Одинцове. Жительницы Мытищ продефилировали по подиуму в дизайнерских коллекциях «Вояж» и «Времена года».

Прежде чем выступить на большой сцене, модели прошли различные курсы обучения. Женщины узнали, как правильно ходить по подиуму, делать сценический макияж и научились шить. Наставницей для них стала Ирина Карнова — руководительница и основательница модельной студии.

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Участницы «Модного возраста» торжественно и ярко выступили на своем первом открытом дефиле, продемонстрировав умения и таланты. Мытищинцы подошли к исполнению креативно и творчески. Так, например, Екатерина Дадишева удивила зал, сев на шпагат.

Фестиваль помог моделям раскрыть свои способности, познакомиться с новыми интересными людьми и получить море положительных эмоций.

«Все такие позитивные и нарядные! Особенно мне понравились вязаные платочки и ажурный зонтик», — поделилась своими воспоминаниями участница мероприятия Зоя Григорьева.

Проект прошел при поддержке благотворительного фонда «Всегда Рядом», а также общественного деятеля и депутата Московской областной Думы Анатолия Никитина. Его содействие оказало значимый вклад в проведение мероприятия, на котором выступили не только модели. Зрителям были представлены и творческие номера. В конце фестиваля участницы получили памятные призы и цветы.

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