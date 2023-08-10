Подмосковье 10 августа 2023, 11:19 Участницы «Активного долголетия» из 8 округов Подмосковья выступят на модном показе Дарья Погорельцева

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Фестиваль «Магия элегантного возраста» пройдет в Орехово-Зуеве 15 августа. В его рамках состоится модный показ, на котором выступят участницы «Активного долголетия» из восьми округов Подмосковья. Об этом сообщили в Министерстве социального развития Московской области.

«Главная часть модного события — дефиле моделей „серебряного возраста“, 13 коллективов представят на подиуме уникальные коллекции одежды. Праздник моды и красоты под открытым небом завершится награждением участников специальными дипломами», — уточнили в ведомстве.

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Четыре года назад в Орехово-Зуеве создали проект «Возраст в моде» с настоящим подиумом, коллекциями одежды и моделями. На этот раз в фестивале «Магия элегантного возраста» примут участие более 100 моделей, включая участниц орехово-зуевского проекта.

На показе также выступят гости из Москвы — сообщество моделей «МодельТур» и выпускницы московских модельных школ. Кроме того, в программу фестиваля войдут мастер-классы по уходу за руками, макияжу, формированию осанки и многому другому.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни фестивалей и других развлекательных мероприятий.

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