24 января 2023, 14:49
Участница шоу «Голос. Дети» исполнила главную роль в спектакле «Кошкин дом» в Подмосковье
В селе Ершово Одинцовского района прошла премьера спектакля по произведению Самуила Маршака «Кошкин дом». Главную роль сыграла участница шоу «Голос.Дети» Елизавета Розогина. В образе Кошки девочка исполнила хит композитора Максима Фадеева «Танцы на стеклах».
Режиссером-постановщиком выступила руководитель детской театральной студии «Золотой Ключик» Наталья Рогозина. Женщина показала современное прочтение известной сказки.
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Так, зрители посмеялись над гламурной Свиньей «на детоксе», ревнивой и завистливой Козой и Кротом-искусствоведом.
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«„Кошкин дом“ — это современное прочтение Маршака, это спектакль о нашем времени, о погоне за мнимыми ценностям и о ценностях вечных», — заявила Рогозина.
Студия готовится к спектаклю «Жизнь в телефоне». Постановку уже видели зрители из России, Белоруссии и Германии. Она также получила премию «Золотая масочка» в номинации «Лучший драматический спектакль».
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