Подмосковье 24 января 2023, 14:49 Участница шоу «Голос. Дети» исполнила главную роль в спектакле «Кошкин дом» в Подмосковье

Читать 360tv в

В селе Ершово Одинцовского района прошла премьера спектакля по произведению Самуила Маршака «Кошкин дом». Главную роль сыграла участница шоу «Голос.Дети» Елизавета Розогина. В образе Кошки девочка исполнила хит композитора Максима Фадеева «Танцы на стеклах».

Режиссером-постановщиком выступила руководитель детской театральной студии «Золотой Ключик» Наталья Рогозина. Женщина показала современное прочтение известной сказки.

Реклама

Так, зрители посмеялись над гламурной Свиньей «на детоксе», ревнивой и завистливой Козой и Кротом-искусствоведом.

Реклама

«„Кошкин дом“ — это современное прочтение Маршака, это спектакль о нашем времени, о погоне за мнимыми ценностям и о ценностях вечных», — заявила Рогозина.

Студия готовится к спектаклю «Жизнь в телефоне». Постановку уже видели зрители из России, Белоруссии и Германии. Она также получила премию «Золотая масочка» в номинации «Лучший драматический спектакль».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».