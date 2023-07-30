Подмосковье 30 июля 2023, 02:00 Участница проекта «Активное долголетие» из Подмосковья совершила 290 прыжков с парашютом Минсоцразвития МО

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Участница проекта «Активное долголетие» из Щелкова Ольга Родикова совершила 290 прыжков с парашютом. Впервые она покорила небо в аэроклубе Новосибирска в 1963 году.

После этого женщина служила в штабе ВВС Красноярского края.

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«Сегодня она одна из самых активных участниц проекта и признается, что нашла свое призвание в творчестве, гимнастике Цигун и скандинавской ходьбе», — рассказали в Минсоцразвития Московской области.

Подробности о проекте «Активное долголетие» можно узнать в телеграмм-канале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил фестиваль «Лето. Музыка. Музей» в Истре.

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