30 июля 2023, 02:00
Участница проекта «Активное долголетие» из Подмосковья совершила 290 прыжков с парашютом
Участница проекта «Активное долголетие» из Щелкова Ольга Родикова совершила 290 прыжков с парашютом. Впервые она покорила небо в аэроклубе Новосибирска в 1963 году.
После этого женщина служила в штабе ВВС Красноярского края.
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«Сегодня она одна из самых активных участниц проекта и признается, что нашла свое призвание в творчестве, гимнастике Цигун и скандинавской ходьбе», — рассказали в Минсоцразвития Московской области.
Подробности о проекте «Активное долголетие» можно узнать в телеграмм-канале.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил фестиваль «Лето. Музыка. Музей» в Истре.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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